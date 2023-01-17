Кузкеево
Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2311Кузекеева (Кускеева), деревня.при рч. Секаше.15станов. кварт.146504464Б. 449-414. Тп. 55-50 — Волостное правление. Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 5. Пчеловодство, плетение лаптей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1169. Кузекеева (Кускеева), деревня бывшая государственная, при речке Сакаше, дворов 159, жителей 811, 5-го ст. кв., волостное правление (уездный город в 18 верстах), меч Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
6Кузкеева, д. при реч. Сякаш, на зем. трак., вол. прав., зем. ст., центр. х.-зап. маг., 3 мечети, 4 бак. и мануф. лав., по понед. баз., семидн. ярмарка 7 июня, 4 вод. мел. Показать все 20—337918913Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189204Кузкеевосело55°46'52°49'N-39-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92657438101с Кузкеевосело
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