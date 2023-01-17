село Кузкеево, село Кузкеево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кузкеево

Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2311Кузекеева (Кускеева), деревня.при рч. Секаше.15станов. кварт.146504464Б. 449-414. Тп. 55-50 — Волостное правление. Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 5. Пчеловодство, плетение лаптей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Кузекеевская волость
1169. Кузекеева (Кускеева), деревня бывшая государственная, при речке Сакаше, дворов 159, жителей 811, 5-го ст. кв., волостное правление (уездный город в 18 верстах), меч Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Кузкеевская волость
6Кузкеева, д. при реч. Сякаш, на зем. трак., вол. прав., зем. ст., центр. х.-зап. маг., 3 мечети, 4 бак. и мануф. лав., по понед. баз., семидн. ярмарка 7 июня, 4 вод. мел. Показать все 20337918913Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тукаевский район
189204Кузкеевосело55°46'52°49'N-39-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Кузкеевское сельское поселение
92657438101с Кузкеевосело
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