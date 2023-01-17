село Упорой, село Упорой, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Упорой

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1167Упорой, с. вл.при рч. Упоройке.202556321344Церковь православная. Почтовая станция. Маслобойня. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Упоройская волость
378. Упорой, село бывшее владельческое, при речке Упорое, дворов 107, жителей 791, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, почтовая Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
64142Упоройсело52°25'с.ш.34°54'в.д.N-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Домаховское сельское поселение
54612416116с Упоройсело
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