Черная Холуница
Омутнинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14530Чернохолуницкой чугунноплавильный и железоделательный, зав. вл.при рч. Холунице.96105233789824Церковь православная 1. Больница. Чугунно-литейный завод 1. Фабрик 2: кричная 1, столярная 1. Лесопильня 1. Кузница. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1238. Чернохолуницкий завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Черной Холунице и пруде завода, дворов 291, жителей 1838, волостное правление (уездный город в Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
221057Черная Холуницапосёлок58°51'51°42'O-39-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33628430101п Черная Холуницапоселок