город Логойск, город Логойск, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Логойск

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Логойская волость
233. Логойск, местечко бывшее владельческое, при реке Гайне, дворов 60, жителей 418, волостное правление, церковь православная, церковь римско-католическая, часовня, школ Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Логойская волость
Логойск, имение65124245¼
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Логойск, местечко146925024245
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район
г Логойск10706

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район
г. Логойск2441
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