село Петропавловка, село Петропавловка, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Петропавловка

Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Троицкосавский округ, Босинское станичное общество
1243Чемуртаевский 1-й пос.Остальных дворов: 31. Всех дворов: 31. 185

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Джидинский район
11817Петропавловкасело50°38'с.ш.105°20'в.д.M-48-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Джидинский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
81612475101с Петропавловкасело
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