Усть-Кожва
Муниципальный район Печора, Республика Коми (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
709Усть-Ковженская, д.при устье р. Колжи.112021934119142Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
264. Усть-Кожвенское, село бывшее государственное, при речках Печоре и Кожве, дворов 42, жителей 252, волостное правление (уездный город 1156 в.), церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
170316Усть-Кожвадеревня65°09'57°00'Q-40-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87620103131д Усть-Кожвадеревня