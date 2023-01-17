деревня Усть-Кожва, деревня Усть-Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми (на 2019) — Familio

Усть-Кожва

Муниципальный район Печора, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
709Усть-Ковженская, д.при устье р. Колжи.112021934119142
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Усть-Кожвенская волость
264. Усть-Кожвенское, село бывшее государственное, при речках Печоре и Кожве, дворов 42, жителей 252, волостное правление (уездный город 1156 в.), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, город республиканского значения Печора
170316Усть-Кожвадеревня65°09'57°00'Q-40-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Муниципальный район Печора, Городское поселение Кожва
87620103131д Усть-Кожвадеревня
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