село Тарноруда, село Тарноруда, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Тарноруда

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Проскуровский уезд, Сарновская волость
1213. Тарноруда, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Збруче, дворов 264, жителей 1660, церковь православная, костел, еврейский молитвенный дом, школ Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Проскуровский уезд, Сарновская волость
Тарноруда42825515813

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-25871Тарнорудаселоцентр сільської радир-н Волочиськийсільрада Тарнорудська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close