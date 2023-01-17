деревня Ботово, деревня Ботово, Черноголовка, Московская область (на 2019) — Familio

Ботово

Черноголовка, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
879Ботово, д. каз.при колодце.242542175225
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Аксеновская волость
190. Ботово, деревня бывшая государственная, при речке Гвоздике, дворов 76, жителей 440, лавка, 2 бумажн. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Аксеновская волость
Дер. Ботово 2462494Церковно-приходская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Черноголовка
17032Ботоводеревня56°03'с.ш.38°25'в.д.O-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Черноголовка
46781000116д Ботоводеревня
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