деревня Фомино, деревня Фомино, Павловский Посад, Московская область (на 2019) — Familio

Фомино

Павловский Посад, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
667Фомино, д. каз.при рч. Вохонке.2041156275
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Игнатьевская волость
360. Фомино, деревня бывшая государственная, при речке Вохенке, дворов 34, жителей 146, парчев. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Игнатьевская волость
Дер. Фомино195750

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Павловский Посад
46263Фоминодеревня55°44'с.ш.38°36'в.д.N-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Павловский Посад
46759000371д Фоминодеревня
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