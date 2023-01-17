деревня Вепрь, деревня Вепрь, Сонковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Вепрь

Сонковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6538Вепрь, д. каз.при р. Корожишне.5010126381437
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Константиновская волость
579. Вепрь, деревня бывшая государственная, при реке Корожишне, дворов 134, жителей 763

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Константиновская волость
5Вепрь1892

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Сонковский район
110932Вепрьдеревня57°44'37°21'O-37-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Сонковский муниципальный район, Койское сельское поселение
28651412121д Вепрьдеревня
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