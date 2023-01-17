Леонполь
Миорский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
120. Леонпол, усадьба владельческая, церковь православная, часовня, синильня, кирпич. з., корчма. В 2 верстах — волостное правление Леонпольской волости. В 14 верстах — п Показать все
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Леонполь, им. (Лопацинского), р. Зап. Двина, жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 2235, у. гор. 45 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 125 в., ст. ж. д. Георгиевск 4 в.
Леонполь, и., (Лопацинского), р. Зап. Двина, жит. 97 (46 м. 51 ж.), дес. 25, раз. см. предыд.
Леонполь, б. кор. (Лопацинского), р. Зап Двина, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. —, раз. см. пред.
Леонпольской церкви, пр. уч., р. Зап. Двина, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 16, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Леонполь87
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Леонполь107