деревня Леонполь, деревня Леонполь, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Леонполь

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Леонпольская волость
120. Леонпол, усадьба владельческая, церковь православная, часовня, синильня, кирпич. з., корчма. В 2 верстах — волостное правление Леонпольской волости. В 14 верстах — п Показать все

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Леонпольская волость
Леонполь, им. (Лопацинского), р. Зап. Двина, жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 2235, у. гор. 45 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 125 в., ст. ж. д. Георгиевск 4 в.
Леонполь, и., (Лопацинского), р. Зап. Двина, жит. 97 (46 м. 51 ж.), дес. 25, раз. см. предыд.
Леонполь, б. кор. (Лопацинского), р. Зап Двина, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. —, раз. см. пред.
Леонпольской церкви, пр. уч., р. Зап. Двина, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 16, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Долгиновский сельсовет
д Леонполь87

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Узмёнский сельсовет
д. Леонполь107
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