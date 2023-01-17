120. Леонпол, усадьба владельческая, церковь православная, часовня, синильня, кирпич. з., корчма. В 2 верстах — волостное правление Леонпольской волости. В 14 верстах — п

Населенное место

Леонполь, им. (Лопацинского), р. Зап. Двина, жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 2235, у. гор. 45 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 125 в., ст. ж. д. Георгиевск 4 в.

Леонполь, и., (Лопацинского), р. Зап. Двина, жит. 97 (46 м. 51 ж.), дес. 25, раз. см. предыд.

Леонполь, б. кор. (Лопацинского), р. Зап Двина, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. —, раз. см. пред.