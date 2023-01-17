деревня Туембетово, деревня Туембетово, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Туембетово

Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
261Туимбетева (Туембетева, Тюимбева, Айгаева), д. башк.при р. Ике.1151058194150Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Бурзян-Кипчатская волость
46. Туимбешева Старая (Туембешева, Айгаева, Тюимбешева), деревня бывшая государственная, при реке Ике, дворов 30, жителей 168, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кугарчинский район
524524Туембетоводеревня52°21'00"56°29'00"N-40-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кугарчинский муниципальный район, Сельское поселение Максютовский сельсовет
80638445156д Туембетоводеревня
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