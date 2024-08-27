город Боржоми, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი (на 2014) — Familio

Боржоми

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
ბორჯომი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Боржомский район
город Боржоми2244401

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამცხე-ჯავახეთი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ქ. ბორჯომიC. BorjomiМужчин: 4847. Женщин: 5699. Всего: 10546.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.