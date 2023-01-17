деревня Арефина, деревня Арефина, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Арефина

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
9019Арефина (с выс 1-я, 2-я и 3-я Таволжанки и 1-е и 2-е Заполье), дер.при ррч. Пунте и Выдрянке.981033510199Часовня православная 1. Мельниц 6.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
722758Арефинадеревня60°03'00"57°31'00"P-40-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Верх-Язьвинское сельское поселение
57626413141д Арефинадеревня
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