Населенное место

Скубляты, им. (Мельникова), р. Висинча, жит. 10 (1 м. 3 ж.), дес. 126, у. гор. 22 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Яшуны 11 в.