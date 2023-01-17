село Тетеревское, село Тетеревское, Київська область (на 2018) — Familio

Тетеревское

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Розважевская волость
909. Унин, село бывшее владельческое, при реке Тетереве, дворов 84, жителей 720, церковь православная, школа, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11070Тетерівськеселоцентр сільської радир-н Іванківськийсільрада Тетерівська
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