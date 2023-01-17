деревня Тарпучяй, деревня Тарпучяй, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Тарпучяй

Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Решанская волость
Пшесмыки, з. (Пашковского), оз. Пикелишка, жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 40, у. гор. 20 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Вильна 23 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Vilniaus rajono savivaldybė, Riešės seniūnija
Tarpučių vs.
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