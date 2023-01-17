село Улятуй, село Улятуй, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Улятуй

Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Улятуевское станичное общество
776Улятуевская ст., стан. пр.Крестьянских дворов: 126. Всех дворов: 126. 980

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Оловяннинский район
26957Улятуйсело51°10'116°15'M-50-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Оловяннинский муниципальный район, Улятуйское сельское поселение
76632455101с Улятуйсело
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