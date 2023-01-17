село Новая Чекалда, село Новая Чекалда, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новая Чекалда

Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Пьяноборская волость
379. Новая Чекалда, деревня бывшая удельная, при речке Чекалде, дворов 72, жителей 584, часовня

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Новая ЧекалдаНовая ЧекалдаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Агрызский район
188530Новая Чекалдасело56°04'53°13'O-39-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Агрызский муниципальный район, Бимское сельское поселение
92601410106с Новая Чекалдасело
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