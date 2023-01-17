Козьи Горы
Бабиничская волость, Витебский уезд (на 1906)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
108Козьи ГорыселениеколодецПышниковской церквиА. Буевич, М. Бычковскому, А. и А. Станкевичам, И. Хашковскому, С. Минину, О. Княжище, А. Войцеховскому, Н. и Г. Дземешкевичам, С. Васильеву, И. Осиновской, последние 4 - Показать все 8