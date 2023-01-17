хутор Веселовский, хутор Веселовский, Чертковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Веселовский

Чертковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Дегтевская волость
777Веселый поселок, Дегтевской волости, при реке Камышной74783302292Сельское правление2631338

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Чертковский район
530950Веселовскийхутор49°13'00"40°36'00"M-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Чертковский муниципальный район, Кутейниковское сельское поселение
60658424106х Веселовскийхутор
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