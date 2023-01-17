деревня Гранищева, деревня Гранищева, Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Гранищева

Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Вихорнов Василий Николаевич 20 л. кр. Калужской губ. Боровского уезда, Тарутинской вол. дер. Гранищевой, хол. мед. Кл. «Крашеный». 1911 г. // Гос. архив Российской Федера Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
452Гранищева, д. каз.при р. Наре.29½¼89255376Монумент в память Тарутинского сражения 1812 г.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Тарутинская волость
139. Гранищево, деревня бывшая государственная, при речке Наре, дворов 112, жителей 664, 4 п. дв.
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