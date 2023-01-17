Гранищева
Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Вихорнов Василий Николаевич 20 л. кр. Калужской губ. Боровского уезда, Тарутинской вол. дер. Гранищевой, хол. мед. Кл. «Крашеный». 1911 г. // Гос. архив Российской Федера Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
452Гранищева, д. каз.при р. Наре.29½¼89255376Монумент в память Тарутинского сражения 1812 г.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
139. Гранищево, деревня бывшая государственная, при речке Наре, дворов 112, жителей 664, 4 п. дв.