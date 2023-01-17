деревня Наумово, деревня Наумово, Подольск, Московская область (на 2019) — Familio

Наумово

Подольск, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4473Наумова, д. вл.при р. Моче и пруде.619145148
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Дубровицкая волость
1151. Наумово, деревня бывшая владельческая, при речке Моче, дворов 15, жителей 83, камепол. Подольск. мрам.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Дубровицкая волость
Дер. Наумово63станция Подольск. 720

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Подольск
61794Наумоводеревня55°25'с.ш.37°27'в.д.N-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Подольск
46760000281д Наумоводеревня
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