Населенное место

Леоновичи 1-е, д., жит. 29 (13 м. 16 ж.), дес. 57, у. гор. 38 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Годутишки 15 в.

Леоновичи 2-е, д., жит. 63 (31 м. 32 ж.), дес. 189, раз. см. пред.