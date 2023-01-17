Леоновичи
Поставский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Леоновичи 1-е, д., жит. 29 (13 м. 16 ж.), дес. 57, у. гор. 38 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Годутишки 15 в.
Леоновичи 2-е, д., жит. 63 (31 м. 32 ж.), дес. 189, раз. см. пред.
Леоновичи, з., жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 20, у. гор. 39 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Годутишки 16 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Леоновичи52
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Леоновичи21