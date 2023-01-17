село Красная Горка, село Красная Горка, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Красная Горка

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
276Красная Горка (Никольское), с. каз.при р. Волге.1363238789Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Ильинская волость
92. Красная Горка, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 46, жителей 222, церковь православная, школа
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