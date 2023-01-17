деревня Ракути, деревня Ракути, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Ракути

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Кривичская волость
Ракуцевщина, д., жит. 38 (21 м. 17 ж.), дес. 112, у. гор. 40 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Будслав 6 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Кривичский поссовет
д Ракути14

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Кривичский сельсовет
д. Ракути5
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