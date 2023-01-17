Аюханово
Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
565Аюханова, деревня.при рч. Аркалы-чикане.8070101255263Т. 250 - 257. Тп. 5 - 6. — Мечеть 1. Училище. Портняжничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
215. Аюханова, деревня бывшая государственная, при речке Аркалычикане, дворов 112, жителей 623, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
11Аюханова д., при речке Арклычикане, мечеть, 2 бакалейные лавки, хлебная обдирка, хлебозапасный магазин8022150400438Земледелие
39Ново-Аюханова, д. при р. Деме8012185552Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519311Аюхановосело54°09'00"55°13'00"N-40-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80622437106с Аюхановосело