село Аюханово, село Аюханово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Аюханово

Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
565Аюханова, деревня.при рч. Аркалы-чикане.8070101255263Т. 250 - 257. Тп. 5 - 6. — Мечеть 1. Училище. Портняжничество.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Альшеевская волость
215. Аюханова, деревня бывшая государственная, при речке Аркалычикане, дворов 112, жителей 623, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Альшеевская волость
11Аюханова д., при речке Арклычикане, мечеть, 2 бакалейные лавки, хлебная обдирка, хлебозапасный магазин8022150400438Земледелие
Белебеевский уезд , Казангуловская волость
39Ново-Аюханова, д. при р. Деме8012185552Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Давлекановский район
519311Аюхановосело54°09'00"55°13'00"N-40-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Давлекановский муниципальный район, Сельское поселение Раевский сельсовет
80622437106с Аюхановосело
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