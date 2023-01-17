деревня Челнокова, деревня Челнокова, Малочаусовская волость, Курганский уезд (на 1912) — Familio

Челнокова

Малочаусовская волость, Курганский уезд (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1588Челнокова, д. каз.при р. Тоболе.118080183185Часовня православная 1. Крупчатая мельница.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Малочаусовская волость
Челнокова (Храпова) д., при оз Безымянном, на прос. дор.449864264
Челнокова (Красный Яр) д., при старице Тобола, на прос. дор.449864241
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