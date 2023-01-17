село Анисов, село Анисов, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Анисов

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Черниговский уезд
125Онисов (Анисово), с. казач., каз. и вл.при ррч. Иржавце, Лебеде и Здвиже.715186553485Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Яновская волость
72. Онисов, село бывшее государственное, при речке Ржавце, дворов 224, жителей 1178, церковь православная, питейный дом, 26 ветряных мельниц

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29830Анисівселоцентр сільської радир-н Чернігівськийсільрада Анисівська
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