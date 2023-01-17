Где упоминается данное место

Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1653.

Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1654.

Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1655.

Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 4. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1656.

Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 5. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1656а.

Дело о выкупе крестьнского надела из имения помещика поручика Дмитрия Ивановича Беклемишева крестьянами с-ца Шипулина Богдановской вол. Епифанского у. 1884–1887 гг. // Го Показать все

Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 1. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 247.

Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 2. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 248.

Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 3. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 249.

Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 4. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 250.

Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 5. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 251.

Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 1. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 869.

Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 2. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 870.

Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 3. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 871.

Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 4. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 878.

Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 5. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 879.

Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшего владельца Евреинова. 1911 г. // Гос. архив Тульской Показать все

Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшего владельца Беклемешева. 1911 г. // Гос. архив Тульск Показать все

Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшего владельца Смирнова. 1911 г. // Гос. архив Тульской Показать все

Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшей владелицы Кудряковой. 1911 г. // Гос. архив Тульской Показать все

Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшего владельца Беклемишева. 1911 г. // Гос. архив Тульск Показать все

Карточка описания земель частновладельческого хозяйства дворянина Дружинина Эммануила Петровича в с-це Шипулино Богдановской волости Епифанского у. (план земли прилагаетс Показать все

Дело о возвращении прошения временнообязанному крестьянину Сергею Аверьянову с-ца Шипулино Богдановской волости Епифанского у., поданного вне установленного порядка обращ Показать все