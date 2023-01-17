Шипулино
Богородицкий муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1653.
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1654.
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1655.
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 4. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1656.
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской вол. Епифанского у. Т. 5. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1656а.
Дело о выкупе крестьнского надела из имения помещика поручика Дмитрия Ивановича Беклемишева крестьянами с-ца Шипулина Богдановской вол. Епифанского у. 1884–1887 гг. // Го Показать все
Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 1. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 247.
Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 2. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 248.
Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 3. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 249.
Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 4. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 250.
Исторические карточки категорий хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 5. 1899–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 251.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 1. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 869.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 2. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 870.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 3. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 871.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 4. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 878.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у. Т. 5. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 879.
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшего владельца Евреинова. 1911 г. // Гос. архив Тульской Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшего владельца Беклемешева. 1911 г. // Гос. архив Тульск Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшего владельца Смирнова. 1911 г. // Гос. архив Тульской Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшей владелицы Кудряковой. 1911 г. // Гос. архив Тульской Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Шипулино Богдановской волости Епифанского у., бывшего владельца Беклемишева. 1911 г. // Гос. архив Тульск Показать все
Карточка описания земель частновладельческого хозяйства дворянина Дружинина Эммануила Петровича в с-це Шипулино Богдановской волости Епифанского у. (план земли прилагаетс Показать все
Дело о возвращении прошения временнообязанному крестьянину Сергею Аверьянову с-ца Шипулино Богдановской волости Епифанского у., поданного вне установленного порядка обращ Показать все
Заявление граждан д. Шипулино Богдановской волости, Епифанского уезда, Николая Никитина Андрианова о наделении их землей. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-6 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1701Афонасьевское (Шипулино), сц. вл.при безымянном протоке.192233169144Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390272Шипулинодеревня53°50'с.ш.38°16'в.д.N-37-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70608408201д Шипулинодеревня