посёлок Береж, посёлок Береж, Иланский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Береж

Иланский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Амонашевская волость
876Бережской, пос. (п. уч. Бержский, 229 дол ), на ключе7293844

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Иланский район
753683Бережпосёлок55°47'96°01'N-47-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Иланский муниципальный район, Сельское поселение Новониколаевский сельсовет
4618416116п Береж#Н/Д
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