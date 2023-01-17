Воробьево
Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О разрешении крестьянам села Воробьева Троицко-Голинищевской волости Московского уезда израсходовать из общественного и Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
24Воробьево, с. удел.при р. Москве.3533158171Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
116. Воробьево, село бывшее удельное, при реке Москве, дворов 60, жителей 405, церковь православная, 2 лавки
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Воробьево—1Окружная железная дорога, станция Воробьево. 2130Квартира урядника, Земское училище и больница при кирпичном заводе Ульянова.