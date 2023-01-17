село Воробьево, село Воробьево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Воробьево

Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О разрешении крестьянам села Воробьева Троицко-Голинищевской волости Московского уезда израсходовать из общественного и Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
24Воробьево, с. удел.при р. Москве.3533158171Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Троицко (Троице)-Голенищевская волость
116. Воробьево, село бывшее удельное, при реке Москве, дворов 60, жителей 405, церковь православная, 2 лавки

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость
Село Воробьево1Окружная железная дорога, станция Воробьево. 2130Квартира урядника, Земское училище и больница при кирпичном заводе Ульянова.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close