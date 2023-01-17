посёлок Тукачево, посёлок Тукачево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Тукачево

Юсьвинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
6950Тукачева (Мукачева), дер.при безымянных ключах.1538153437
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Юсьвинский район
734192Тукачевопосёлок59°10'00"55°34'00"O-40-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Юсьвинский муниципальный район, Купросское сельское поселение
57827416246п Тукачевопоселок
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