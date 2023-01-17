другой Кичук-Помаш, другой Кичук-Помаш, Больше-Шигаковская волость, Царевококшайский уезд (на 1914) — Familio

Кичук-Помаш

Больше-Шигаковская волость, Царевококшайский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Больше-Шигаковская волость
ок. Кичук-Помаш, Больше-Шигаковскойчеремисы44
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close