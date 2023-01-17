село Ингердах, село Ингердах, Ахвахский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Ингердах

Ахвахский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Аварский округ, Хунзахское наибство
142Ингердах99246200446аварцымусульмане сунитыаварский
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Ахвахский район
140156Ингердахсело42°36'46°24'K-38-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Ахвахский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Ингердахский
82605425101с Ингердахсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close