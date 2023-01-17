село Копей-Кубово, село Копей-Кубово, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Копей-Кубово

Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
670Капей-Кубова, деревня.при рч. Кидаше.4540172426382Б. 375 - 351. Т. 51 - 31. — Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Чукадытамаковская волость
508. Капей-Кубова, деревня бывшая государственная, при речках Кидише и Ишбитте, дворов 178, жителей 1040, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Чукадытамаковская волость
18Капей-Кубова, д. при реч. Кидаш, 2 мечети, х.-з. маг., бак. лав.5326318974912Земледелие и плотничный промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Буздякский район
519988Копей-Кубовосело54°31'00"54°22'00"N-40-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Буздякский муниципальный район, Сельское поселение Копей-Кубовский сельсовет
80617422101с Копей-Кубовосело
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