Копей-Кубово
Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
670Капей-Кубова, деревня.при рч. Кидаше.4540172426382Б. 375 - 351. Т. 51 - 31. — Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
508. Капей-Кубова, деревня бывшая государственная, при речках Кидише и Ишбитте, дворов 178, жителей 1040, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
18Капей-Кубова, д. при реч. Кидаш, 2 мечети, х.-з. маг., бак. лав.5326318974912Земледелие и плотничный промысел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519988Копей-Кубовосело54°31'00"54°22'00"N-40-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Буздякский муниципальный район, Сельское поселение Копей-Кубовский сельсовет
80617422101с Копей-Кубовосело