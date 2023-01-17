Рудня
Куренецкая волость, Вилейский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Рудня, х. (Любанской), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 20, у. гор. 20 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 46 в., ст. ж. д. Молодечно 40 в.
Рудня, ф., (Любанской), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 196, у. гор. 18 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Молодечно 36 в.