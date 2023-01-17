Медвежье
Калачеевский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по иску гражданина слободы Медвежьей Ново-Меловатской волости Бибикова Герасима Петровича к Бибикову Аверьяну Федоровичу о разделе скота за 1921 год. // Гос. архив В Показать все
Дело по иску гражданина слободы Медвежьей Ново-Меловатской волости Стрелькова Ивана Алексеевича к своему брату Тихону о разделе сада за 1921 год. // Гос. архив Воронежско Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
966Медвежий, хут. каз.при колодцах.7831½62297298Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
423. Медвежье, слобода бывшая государственная, дворов 116, жителей 676, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7234Медвежьесело50°33'с.ш.40°42'в.д.M-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20615448101с Медвежьесело