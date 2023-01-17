село Медвежье, село Медвежье, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Медвежье

Калачеевский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по иску гражданина слободы Медвежьей Ново-Меловатской волости Бибикова Герасима Петровича к Бибикову Аверьяну Федоровичу о разделе скота за 1921 год. // Гос. архив В Показать все
Дело по иску гражданина слободы Медвежьей Ново-Меловатской волости Стрелькова Ивана Алексеевича к своему брату Тихону о разделе сада за 1921 год. // Гос. архив Воронежско Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
966Медвежий, хут. каз.при колодцах.7831½62297298
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Ново-Меловатская волость
423. Медвежье, слобода бывшая государственная, дворов 116, жителей 676, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Калачеевский район
7234Медвежьесело50°33'с.ш.40°42'в.д.M-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Калачеевский муниципальный район, Россыпнянское сельское поселение
20615448101с Медвежьесело
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