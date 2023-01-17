деревня Масюки, деревня Масюки, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Масюки

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ряснянская волость
46Дер. МасюкипроселкеколодцахВеликосел. с. о. 176965Смольянск. прав. 8926
86Фол. Масюкипроселкеколодцедв. Корсоку, кат. 11414Смольян. р.-кат. 7826

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Смольянский сельсовет
д Масюки16

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Смольянский сельсовет
д. Масюки23
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