село Ольхи, село Ольхи, Черкаська область (на 2018) — Familio

Ольхи

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
841Ольхи, с. вл.при колодце.41450142173Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Золотоношская волость
229. Ольхи, село бывшее владельческое, при речке Золотоноше, дворов 71, жителей 340, церковь православная, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Золотоношская волость
31.0Ольхи селоОльховское крестьян собственников5510187141254279533

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27320Вільхиселоцентр сільської радир-н Золотоніськийсільрада Вільхівська
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