деревня Дубровка, деревня Дубровка, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Дубровка

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Витуничская волость
Дубровка, деревня11893103944
Показать скан
Дубровка, имение92103103944
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Березковский сельсовет
д Дубровка3

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Берёзковский сельсовет
д. Дубровка6
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close