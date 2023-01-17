село Верхние Апочки, село Верхние Апочки, Советский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Верхние Апочки

Советский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2540Верхния Апочки, с. каз. и вл.при рч. Апочках.347235909935Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Рагозецкая волость
1148. В. Апочки, село бывшее государственное, при речке Апочке, дворов 287, жителей 2068, церковь православная, школа, 4 лавки, постоялый двор, 2 тржк. 9-го мая и 26-го с Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Советский район
50947Верхние Апочкисело51°35'37°37'M-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Советский муниципальный район, Сельское поселение Верхнерагозецкий сельсовет
38636412116с Верхние Апочкисело
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