Верхние Апочки
Советский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2540Верхния Апочки, с. каз. и вл.при рч. Апочках.347235909935Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1148. В. Апочки, село бывшее государственное, при речке Апочке, дворов 287, жителей 2068, церковь православная, школа, 4 лавки, постоялый двор, 2 тржк. 9-го мая и 26-го с Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50947Верхние Апочкисело51°35'37°37'M-37-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38636412116с Верхние Апочкисело