Деделёво
Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Деделево Тигодской волости Новоладожского уезда В. Жирнова на решение земского начальника по делу о взыскании недоимок. 1897–1898 гг. // Централь Показать все
О разрешении опекунам малолетних крестьян д. Деделево Тигодской волости Новоладожского уезда Степана Соловьева на получение денег из сберегательной кассы. 1903–1904 гг. / Показать все
План участка земли, образовавшейся по разделу общества крестьян д. Деделевой Тигодской волости Новоладожского уезда. 1917 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянам Тигодской волости деревни Деделево. 1914–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
402. Деделева (Даделева), деревня бывшая владельческая, при реке Тигоде, дворов 24, жителей 148, часовня, лавка
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Деделево д. 991 стан32155 участок32город Новая Ладога.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58366Деделеводеревня59°19'00"31°38'00"O-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49650430111д Деделёводеревня
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