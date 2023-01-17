деревня Подлесье-Радваничское, деревня Подлесье-Радваничское, Брестский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Подлесье-Радваничское

Брестский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Каменец-Жировицкая волость
104. Подлесье, бывшая владельческая, при урочище Каменка, дворов 30, жителей 240, школа, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Каменицо-Жировицкая волость
ПодлесьеДеревня367221616Брест

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Брестский район, Мухавецкий сельсовет
д Подлесье-Радваничское95

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Брестский район, Мухавецкий сельсовет
д. Подлесье-Радваничское110
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close