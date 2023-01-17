Орлово
Кикнурский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
16675Орлов (Кокушинской), поч. уд.при рч. Пижкове.4350115368Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1526. Орловский (Кукушинский), починок бывший государственный, при речке Пижанье, дворов 29, жителей 160, пряничн. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
29721Орловодеревня57°20'47°15'O-38-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33616151136д Орловодеревня