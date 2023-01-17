застенок Брядине, застенок Брядине, Лынгмянская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Брядине

Лынгмянская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Лынгмянская волость
Бреденишки, з., (Лашинского), спл. р. Кевка, жит. 22 (11 м. 11 ж.), дес. 62½, у. гор. 28 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Свенцяны 17 в.
Бредзенишки, в. р. Кевка, жит. 9 (5. м. 4 ж.), дес. 1½, раз. см. пред.
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