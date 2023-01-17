Населенное место

Бреденишки, з., (Лашинского), спл. р. Кевка, жит. 22 (11 м. 11 ж.), дес. 62½, у. гор. 28 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Свенцяны 17 в.