Грубянцы
Вороновский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Грубянцы, д, жит. 75 (40 м. 35 ж.), дес. 171,84, у. гор. 20 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бастуны 9 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Грубянцы5
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Грубянцы5