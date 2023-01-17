деревня Никифоровское, деревня Никифоровское, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Никифоровское

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Чернобаевской вол., дер. Никифоровской, Илье Васильеве Меркулове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело Показать все
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Чернобаевской волости, дер. Никифоровской, Николае Петрове (по прозванию Короткий). // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 6 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2211Никифоровское, д. вл.при колодце и овраге.421386751
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
329711Никифоровскоедеревня54°21'с.ш.40°01'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Гребневское сельское поселение
61648420166д Никифоровскоедеревня
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