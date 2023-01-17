Никифоровское
Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Чернобаевской вол., дер. Никифоровской, Илье Васильеве Меркулове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело Показать все
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Чернобаевской волости, дер. Никифоровской, Николае Петрове (по прозванию Короткий). // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 6 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2211Никифоровское, д. вл.при колодце и овраге.421386751Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329711Никифоровскоедеревня54°21'с.ш.40°01'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648420166д Никифоровскоедеревня