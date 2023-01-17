деревня Рословское, деревня Рословское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Рословское

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Рословской Нефедовской волости Вологодского уезда Ивана и Вячеслава Семеновых на действия должностных лиц при разрешении строительства кресть Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьянина д. Рословской Нефедовской волости Н. Иваничева. 1897–1899 гг. // Гос. архив Волого Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
265Рословское, д. вл.близь оз. Кубенского.76¾46¾92840
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Нефедовская волость
6548РословскоеНефедовское.Егорьевский-Фрязиновскийсвободные хлебопашцы752103327
66РословскоеРословское.Дмитриевский-Карачевскийбывшие помещичьи75292026

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
243412Рословскоедеревня59°45'с.ш.39°06'в.д.O-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение
19620454678д Рословскоедеревня
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