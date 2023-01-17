деревня Коски, деревня Коски, Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Коски

Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
10159Козки (Козаки, Нижняя Буда), д. вл.при р. Остре.169156769
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Луговская волость
486. Коски, деревня бывшая владельческая, при реке Остре, дворов 32, жителей 223, почтовая станция, постоялый двор

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Луговская волость
88КозкиПочтовая станция1549166184
89КозкиДеревня286

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Рославльский район
177805Коскидеревня54°03'00"33°03'00"N-36-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Рославльский муниципальный район, Любовское сельское поселение
66636462101д Коскидеревня
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